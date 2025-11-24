Crianças são resgatadas em condições insalubres em Portel após denúncia anônima

Quatro crianças em situação de vulnerabilidade foram resgatadas pelo Conselho Tutelar com apoio da Guarda Civil Municipal de Portel, na ilha do Marajó, após uma denúncia anônima recebida pelos órgãos de proteção. Não há detalhes sobre a data exata em que o resgate ocorreu.

Segundo o site Notícia Marajó, a informação repassada indicava que as crianças estariam abandonadas dentro de uma residência, em meio a condições insalubres, cercados por lixo e até pela presença de animais mortos no interior do imóvel. Diante da gravidade do relato, agentes da Guarda Municipal acompanharam os conselheiros tutelares até o local.

Ao chegarem à casa informada na denúncia, as equipes constataram a veracidade dos fatos. A residência apresentava condições degradantes, sem qualquer possibilidade de permanência das vítimas, oferecendo risco à saúde física, emocional e mental das crianças.

As crianças foram retiradas do imóvel e levadas ao Conselho Tutelar, onde receberam acolhimento e tiveram seus registros realizados, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A mãe das crianças foi notificada e deverá ser encaminhada posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para que sejam adotados os procedimentos cabíveis. Após buscas pela família extensa, uma parente materna foi localizada e assumiu temporariamente a responsabilidade pelas vítimas.

A Defesa Civil Municipal também foi acionada para prestar apoio emergencial, seguindo orientações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SESMUB). A família recebeu uma cesta básica e kits de higiene e limpeza, destinados a auxiliar na reorganização do ambiente e oferecer suporte diante da situação de vulnerabilidade identificada.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.