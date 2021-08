Crianças brincam em beco e encontram feto em bueiro

Neste sábado (7), crianças brincavam em um beco quando se depararam com um feto masculino em um bueiro, no bairro São Francisco, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

A Polícia foi acionada. A delegada encarregada pelo caso, Patrícia Leão, da Polícia Civil, afirmou que vai investigar se foi aborto espontâneo ou provocado, que é considerado crime.

O feto foi encaminhado para o Instuto Médico Legal (IML)