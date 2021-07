Criança morre ao tentar escalar porteira em município do interior do Pará

Uma criança de três anos morreu após ser atingida por uma porteira de madeira. O fato ocorreu na tarde da última quarta-feira (28), na Colônia Mata Azul, no município de Xinguara, região sul do Pará. As informações são do portal Correio de Carajás.

De acordo com as informações, a criança estava brincando na casa dos avôs, quando teria tentado subir na porteira que ainda não estava devidamente instalada. A estrutura caiu sobre ela, que não resistiu aos ferimentos.

Os responsáveis pela vítima afirmaram que deixaram ela brincando sozinha por um instante e foi o tempo que ela já estaria na porteira. Os familiares contam ainda que ouviram o barulho e imediatamente tentaram socorrê-la, mas a violência do impacto matou a criança antes de receber atendimento hospitalar, deixando os familiares consternados.