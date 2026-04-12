Criança diz que foi abusada sexualmente pelo próprio pai em Parauapebas e Polícia Civil investiga

Um caso de suposto abuso sexual infantil está sendo investigado no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. A denúncia partiu de uma criança, que relatou os fatos à própria mãe. De acordo com as informações iniciais, o principal suspeito seria o pai da vítima, e os abusos teriam ocorrido dentro do ambiente familiar.

Além disso, há indícios de que outra criança também possa ter sido vítima, o que amplia a gravidade do caso e reforça a necessidade de apuração detalhada por parte das autoridades.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Pará, que ficará responsável pela investigação. A identidade das vítimas está sendo preservada, conforme determina a legislação brasileira, especialmente em situações que envolvem menores de idade.

A denúncia foi divulgada inicialmente pelo site Correio de Carajás. Procurado pela reportagem, o suspeito negou as acusações. Ele afirmou que desconhece o motivo da denúncia e declarou que todas as informações são falsas.

A Redação Integrada de O Liberal informou que solicitou mais detalhes à Polícia Civil sobre o andamento das investigações e aguarda retorno das autoridades.