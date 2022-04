Criança de quatro anos morre em deslizamento de terra em Angra dos Reis

O deslizamento de terra que ocorreu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (2), deixou uma menina de aproximadamente quatro anos morta. Outras dez pessoas ainda estão desaparecidas após fortes chuvas na região. Pelo menos quatro residências foram atingidas pelo deslizamento. As informações são do portal UOL.

Segundo a prefeitura de Angra dos Reis, nas últimas 48 horas, a cidade registrou um volume recorde de chuvas, o equivalente a 655 milímetros no continente e 592 milímetros na Ilha Grande — índices jamais registrados anteriormente no município, segundo a gestão municipal.

O corpo de bombeiros informou que o deslizamento ocorreu por volta das 3h50, na rua Francisco Cesário Alvim, no bairro de Monsuava. A Defesa Civil foi acionada e resgatou cinco pessoas. Todas as sirenes do sistema de alerta de Angra soaram em áres com risco de deslizamento e alagamento na madrugada, para alertar moradores.

Até o momento, cinco pessoas já foram resgatadas com vida, mas pelo menos 10 continuam desaparecidas. Os números se baseiam em relatos de familiares.