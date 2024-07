Criança de 3 anos morre afogada na zona rural de Cametá

Uma criança de apenas 3 anos e 9 meses morreu afogada, no último domingo (14), em uma praia na Vila de Juaba, zona rural de Cametá, nordeste paraense. As circunstâncias exatas do ocorrido estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que não forneceu detalhes como, por exemplo, se a criança estava sozinha ou sob a responsabilidade de alguém no momento da ocorrência.

“A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias da morte por afogamento de uma criança de 3 anos e 9 meses, por meio da Delegacia de Cametá. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, informou a instituição nesta segunda-feira (15).

A reportagem de O Liberal apura mais detalhes sobre a ocorrência para atualizar este texto.