CPC recebe mais de R$7 mil apreendidos em Castanhal para análise de falsificação

Pouco mais de R$7 mil apreendidos com duas pessoas em Castanhal, no último dia 20 de novembro, foram analisados pelo Núcleo de Documentoscopia Forense (NDF) do Instituto de Criminalística do Centro de Perícia Científicas Renato Chaves (CPCRC) para avaliar a falsificação. A perícia consistiu na constatação da autenticidade das peças de exame, adotando como parâmetro de confronto as informações contidas nas normativas do Banco Central do Brasil.

Do total de R$ 7.034,00, a perícia constatou que o valor de R$ 6.100,00, distribuídos em notas de R$ 100, eram de cédulas monetárias falsas. O valor apreendido estava distribuído em 61 notas de R$ 100, doze cédulas de R$ 50, dezesseis notas de R$ 20, uma de R$ 10 e duas notas de R$ 2. "As cédulas apresentavam aspectos pictóricos falsos, além de conterem o mesmo número série, que deixou evidente a falsidade das notas", explica Isabela Barretto, perita criminal gerente do NDF.

Ainda de acordo com a perícia criminal, as peças falsas que foram apreendidas pela Polícia Civil e analisadas apresentavam imitações de elementos de segurança de cédulas autênticas que poderiam facilmente enganar as pessoas, se tivessem circulado. "A semelhança a uma nota autêntica era muito próxima, e uma pessoa leiga seria facilmente enganada, ainda mais para quem desconhece tais características de segurança", completou a perita Isabela Barretto.