Cortejo de cobrador assassinado é marcado com buzinaço e queima de fogos em Belém

O cortejo fúnebre de Hamilton Leite na tarde de sexta-feira (23) contou com a participação de uma carreata de trabalhadores de vans. A homenagem que começou por volta de 14h na Rua das Laranjeiras, no bairro do Tenoné, em Belém, e teve buzinaço, além de queima de fogos. A vítima morreu depois de ser baleada durante uma tentativa de assalto a uma van na quarta-feira (15) na avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci, distrito da capital paraense. Amigos e familiares saíram com destino ao Cemitério do Tapanã, onde Hamilton foi enterrado.

Maycon Willian, 32 anos, chegou a trabalhar com o jovem durante o curto período de quatro meses, mas já o conhecia há cinco anos. “Era um rapaz gente boa, alegre e humilde. Ele era o homem da casa. Ajudava a mãe e tinha duas filhas, uma de cinco meses e outra de três anos. Hamilton estava doido para comprar a moto dele”, disse triste.

Legenda (Reprodução / Redes sociais)

Vídeos compartilhados a redação integrada de O Liberal mostram mais de dez vans aparecem na filmagem. “Tenoné, Maguari, Sideral. Estamos esperando o carro (funerário) para fazer uma linda homenagem para o nosso amigo que se foi (...) vai fazer muita falta”, comenta um homem na gravação.

O amigo de Hamilton chegou a contar como aconteceu a morte do cobrador de van e que, agora, o sentimento é de que encontrar o culpado de matar a vítima. “Ele (Hamilton) estava trabalhando quando o assalto aconteceu. As pessoas dizem que o criminoso deixou a arma cair no chão e foi quando o disparo aconteceu. O Hamilton não reagiu e foi baleado nas costas. Agora queremos justiça e ajudar a família. Ele sozinho sustentava a casa”, contou Maycon.