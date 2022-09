Corregedoria da Guarda Municipal foi ao lugar onde agente matou um casal no fim de semana

A Guarda Municipal de Belém (GMB) informou, nesta terça-feira, 20, que a Corregedoria do órgão foi ontem até o local onde um agente teria assassinado o casal Marcos Vinícius Barbosa Brandão e Deborah Lima de Assunção, na madrugada do último domingo, 18, na Passagem D'hotel, bairro da Pedreira, em Belém. O velório das vítimas aconceu na segunda-feira, 19.

De acordo com o órgão, os agentes da Corregedoria da GMB, no local da ocorrência, conversaram com os familiares das vítimas e repassaram informações sobre as medidas que estão sendo tomadas a partir da abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que deve apurar os fatos e a conduta do agente municipal.

VEJA MAIS

Em nota enviada nesta terça-feira, a Polícia Civil (PC) reitera que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios (DH), e que "todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para elucidar o caso e responsabilizar criminalmente o autor dos crimes". Entretanto, a polícia não esclareceu, ainda, a atual situação do guarda municipal: se ele já foi localizado e se é ou não considerado foragido (se há mandado de prisão contra ele).

Ainda não há confirmação da motivação do crime, mas suspeita-se que, antes de atirar contra o casal, o guarda municipal e as vítimas teriam tido um desentendimento.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar