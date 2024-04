Corpos e embarcação encontrados no Pará são encaminhados ao Instituto Médico Legal de Bragança

Os corpos e a embarcação localizados na região do Tamatateua, em Bragança, no litoral paraense, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do município, na tarde desta segunda-feira (15), onde passarão por perícia. O barco, de 15 metros de comprimento por 2 metros de largura, foi achado por pescadores na Baía do Maraú na manhã do último sábado (13).

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado onde é possível ver que um caminhão transportando a embarcação, durante escolta da Polícia Federal. As primeiras informações indicavam que seriam 20 corpos, mas essa suspeita ainda não foi confirmada oficialmente.

Até a manhã desta segunda-feira (15), os corpos e a embarcação ainda se encontravam na comunidade da Vila do Castelo, em Bragança, no nordeste do Estado. Por causa da maré, a estimativa era de que o barco fosse içado por volta das 12 horas.

A embarcação chegou ao porto em torno das 23h34 de domingo (14). Ao chegar no porto, constatou-se que a embarcação tem cerca de 17 m de comprimento. As equipes estão buscando equipamentos adequados para içar o barco. Uma retroescavadeira hidráulica da prefeitura também está sendo usada nesse local.

PF está à frente das investigações sobre o barco

Ainda no sábado, a PF do Pará se manifestou sobre o assunto. E disse ter sido informada sobre um barco à deriva contendo cadáveres, na região do Salgado, nordeste paraense. Imediatamente, foram iniciadas as apurações do caso, em conjunto com diversos órgãos de segurança pública. Equipes da Polícia Federal no Pará foram para a região. Peritos e papiloscopistas da sede da PF em Brasília também se deslocaram para aquela região.

Um dos principais objetivos é descobrir quem eram as pessoas no barco, usando protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres (DVI). O inquérito é de responsabilidade da PF no Pará. Ainda não se sabe a quantidade, nacionalidade e causa da morte das vítimas.

Também no sábado, o Ministério Público Federal (MPF) informou que abrirá duas investigações para apurar o caso de embarcação encontrada, no litoral do Pará, com corpos em estado de decomposição. A decisão foi anunciada no início da tarde deste sábado (13), logo após a divulgação do ocorrido pela imprensa do estado.

O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe de Moura Palha, determinou a abertura de investigação na área criminal e de investigação na área cível, que será realizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão do MPF para a defesa de direitos humanos.