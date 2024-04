Corpos encontrados em embarcação ainda estão em porto de Bragança

Os corpos encontrados em uma embarcação à deriva, no litoral do Pará, ainda estão na comunidade da Vila do Castelo, em Bragança, no nordeste do Estado. Por causa da maré, o barco deverá ser içado por volta das 12 horas desta segunda-feira (15).

A embarcação chegou ao porto em torno de 23h34 de domingo (14). Ao chegar no porto, constatou-se que a embarcação tem cerca de 17 m de comprimento. As equipes estão buscando equipamentos adequados para içar o barco. Uma retroescavadeira hidráulica da prefeitura também está sendo usada nesse local.

O barco foi guardado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Bragança. Também ainda vão ser feitas amarras em torno da embarcação. No Instituto Médico Legal de Bragança estão as tendas aguardando a chegada dos corpos, para posterior identificação visual.

Neste sábado (13), pescadores encontraram corpos dentro de um barco à deriva na Baía do Maiaú, próximo a ilha de Canelas, em Bragança. No domingo (14), houve uma operação de resgate para rebocar a embarcação e levar para o porto da Vila Castelo, também no município.

A embarcação, com aproximadamente 15 metros de comprimento e 2 metros de largura, estava na Baía do Maiaú, perto da Ilha de Canelas, situada na costa do município de Bragança, cidade a cerca de 215 quilômetros da capital, Belém Segundo informações apuradas, a embarcação estava em uma praia conhecida como "Lombriga", ou Maiaú, próxima da Ilha de Canelas, na região litorânea de Bragança.

O local onde o barco com os corpos foi encontrado fica a cerca de 20 quilômetros da região central de Bragança. O tempo chuvoso que afeta a região e isolamento da área são fatores determinantes para a mudança na logística do resgate (Com informações de Erlan Gatinho, direto de Bragança/Especial para O Liberal).