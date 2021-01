Corpos de paraenses mortos em acidente no Paraná chegam em Belém

O avião que conduziu uma sobrevivente, 11 familiares e 18 urnas com os corpos das vítimas fatais do acidente ocorrido no Paraná aterrissou no aeroporto internacional de Belém às 00h20 desta quinta-feira (28), em voo fretado pelo Governo do Pará.

Após a saída dos paraenses vindos do aeroporto, as urnas foram colocadas em um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar e duas viaturas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e, em um cortejo formado por viaturas da Polícia Militar e de familiares, foram conduzidos até ao Instituto Médico Legal, para que ocorresse a verificação e os trâmites burocráticos.

O ônibus de turismo que saiu de Ananindeua, no Pará, com destino a Balneário Camboriú (SC), caiu de um despenhadeiro no quilômetro 668 + 10 da rodovia BR-376, em Guaratuba, no Paraná, na manhã de segunda-feira (25). O acidente deixou 21 vítimas fatais. O veículo, que pertence à frota da empresa TC Turismo, sediada em Ananindeua, levava 54 passageiros e dois motoristas.