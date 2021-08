Corpos de pai, mãe e filha são encontrados por empregada ao chegar no trabalho

A empregada de uma família teve uma surpresa macabra na última segunda-feira, 9, quando chegou no trabalho. Ao entrar na casa, encontrou os patrões mortos no chão da cozinha. A filha do casal também foi morta e o corpo encontrado no andar superior do imóvel, dentro de uma banheira, indicando que a jovem tentou se esconder do assassino. De acordo com o portal Campo Grande News, que repercutiu crime, todas as vítimas foram assassinadas a golpes de faca.

O caso aconteceu em Umuarama, no Paraná, e teve como vítimas o empresário Antônio Soares dos Santos, 60 anos, a esposa, Helena Maria Marra dos Santos, também de 60, e a filha, a advogada Jaqueline Soares, de 32 anos. O levantamento de local de crime feito pela polícia mostrou que não havia sinais de arrombamento na casa e nem indícios de que as vítimas tenham tentado se defender. Também foram encontrados restos de alimentos jogados no chão da cozinha.

A família era proveniente do Mato Grosso do Sul, e, segundo informações obtidas pela polícia, o empresário ainda mantinha uma empresa na cidade de Mundo Novo, no estado vizinho. Uma das motivações para o crime apontadas pela investigação seria vingança. Um celular apreendido no local está sendo usado para desvendar o triplo homicídio, que já tem um suspeito.