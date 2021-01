Corpo sem cabeça é encontrado em área de mata de Parauapebas

Um cadáver em avançado estágio de decomposição foi encontrado em uma área de mata do município de Parauapebas, no sudeste paraense. A vítima, do sexo masculino, estava sem cabeça e com pés e mãos amarrados, o que indica que o crime se trata de uma execução. A cena macabra foi flagrada por um morador do bairro Alto Boa Vista, onde o casou ocorreu, na manhã deste domingo (31).

Segundo informações do Portal Pebinha de Açúcar, o homem teria se deslocado até um matagal da localidade, aos fundos de um supermercado, em busca de madeira. Foi aí que o morador sentiu um cheiro estranho e percorreu o local até encontrar o corpo, nas proximidades do residencial Alto Bonito. Não se sabe há quantos dias o crime ocorreu, nem quais seriam as motivações para o crime.

Um inquérito policial será aberto por investigadores da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas para investigar o caso.

A vítima não foi identificada até o momento.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime ou na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

