Corpo masculino é encontrado em aldeia em Anapu

A Polícia Civil confirmou que encontrou o corpo de um homem em avançado estado de decomposição, com marcas de ferimentos a tiros, em uma cova na aldeia do povo indígena Xikrin, em Anapu, município da região do sudoeste do Pará. Com informações do site Confirma Notícia.

O achado do cadáver ocorreu no último sábado (16). Até então, o homem não foi identificado e ninguém se apresentou para reclamar a morte dele. O corpo do homem segue no Instituto Médico Legal de Altamira, e pode ser enterrado como indigente ou ignorado, caso não haja pessoa além do estado que possa tratar do seu pós-vida.

A polícia deve apurar as circunstâncias da morte. Há informação circulando entre populares de que o homem trabalhou na aldeia e teria se envolvido com uma indígena, mas esta versão não foi confirmada por nenhum órgão de segurança pública.