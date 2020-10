Corpo encontrado no Rio Xingu, no Pará, é de advogada do Procon

O corpo encontrado neste domingo (25), no rio Xingu, em Altamira, é o da advogada Vanessa Aguiar, de 28 anos. A jovem foi vítima de um acidente com uma moto aquática, ocorrida no sábado (24) na cidade do sudoeste paraense. Ela estava acompanhada do médico Vandré Corrêa, que conduzia o veículo.

O acidente ocorreu por volta das 19h, quando eles retornavam de uma praia a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. No retorno, o casal colidiu com uma pedra e foi arremessados da moto aquática.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o acionamento ocorreu poucas horas depois, por volta das 21h15. Vandré foi socorrido por um ribeirinho e encaminhado ao hospital municipal para receber atendimento. Já Vanessa desapareceu e foi encontrada mais de 12 horas depois do acidente.

Vanessa Aguiar exercia o cargo de presidente da Comissão de Direito do Consumidor da subseccional local, além de coordenadora do Procon em Altamira.

Em um comunicado, a OAB Pará lamentou a morte da jovem. "Neste momento de dor e consternação, o presidente da OAB no Pará, Alberto Campos, e a presidente da subseção de Altamira, Manoella Batalha, em nome do Conselho Seccional e de todos os advogados paraenses, expressam condolências aos familiares e amigos da advogada", diz um trecho da nota.

Confira a nota na íntegra: