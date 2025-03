Corpo encontrado em área de mata, no Pará, pode ser de indígena desaparecido há 2 meses

A Polícia Civil encontrou um corpo em uma área de mata, de difícil acesso, no município de Belterra, no oeste do Pará. As primeiras suspeitas é de que o corpo seja de um jovem indígena desaparecido há dois meses. Os agentes chegaram naquele local na tarde de sexta-feira (14).

As informações são do jornal O Impacto. O delegado Lucivelton Ferreira comentou sobre o caso. "Há dois meses, tomamos conhecimento do desaparecimento de Marcos (Marcos Custódio Pimentel). Ele é da comunidade. Já ouvimos os depoimentos da mãe e de várias testemunhas. Ao localizar o corpo, acionamos a Polícia Científica para realizar a necropsia e, também, solicitamos a realização da perícia no local do crime”, afirmou.

Ele contou que moradores também ajudaram nas buscas. A partir dessa localização, as investigações continuam para identificar a autoria do crime, acrescentou o delegado Lucivelton Ferreira. O corpo estava enterrado em uma cova rasa. Nas proximidades foram encontradas peças de roupas e uma sandália. Ainda segundo o delegado, já existem informações sobre a possível motivação do crime, mas esses detalhes não serão divulgados para não prejudicar o andamento das investigações. Os objetos encontrados serão mostrados para a família da possível da vítima, para saber se os parentes, de fato, vão confirmar a suspeita inicial quanto à identidade da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil, para quem perguntou sobre a possível identidade da vítima e se o jovem é, de fato, indígena. Mas, em nota, a Polícia Civil informou apenas "que o corpo encontrado foi encaminhado para a perícia. O caso é investigado pela delegacia de Belterra".