Corpo encontrado em área de mata é identificado em Parauapebas

O corpo encontrado numa área de mata fechada a três quilômetros da PA-160, no trecho que liga Parauapebas a Canaã dos Carajás, é de Saulo Vital Capim. Familiares estiveram na sede do Instituto Médico Legal (IML) e fizeram o reconhecimento.

O cadáver foi encontrado na última segunda-feira (12) por roceiros que trabalham numa fazenda próxima ao local, conhecido como “Linha Verde”. O corpo estava jogado no chão e de costas para cima. A autópsia identificou que Saulo foi baleado na cabeça e nos pés.

Junto ao corpo, foram encontrados apenas a carteira com dinheiro – sem documentos ou cartões – e um relógio. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, Saulo saiu de casa, no bairro Altamira, em Parauapebas, na noite de sábado (10), sem informar o destino.

As autoridades policiais continuam investigando o caso, na tentativa de identificar os possíveis responsáveis pelo crime, bem como as motivações da execução. Qualquer informação que possa ajudar na apuração do caso pode ser repassada à polícia através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.