Corpo em estado de decomposição é encontrado boiando em rio de Curuçá

​O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado, na manhã desta quinta-feira, 7, na Vila de Abade, pertencente ao município de Curuçá, nordeste paraense. A identidade do homem ainda é desconhecida, e não há informações se ele apresentava marcas de violência. Pescadores da região avistaram o cadáver e o levaram até a orla da Vila.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e acionou os demais órgãos responsáveis, como a Polícia Científica do Pará (PCP), que removeu o corpo para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O cadáver passará por vários exames, inclusive de DNA, pois existe a suspeita de que o homem encontrado morto seja um pescador da região que teria morrido afogado.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de Curuçá. Diligências estão sendo realizadas para ouvir testemunhas e coletar mais informações sobre o caso, disse a instituição.