Corpo em decomposição é encontrado em região de garimpo em Itaituba

O corpo de Joelson Silva, de 37 anos, foi encontrado em avançado estágio de decomposição em uma região de garimpo em Itaituba, no sudoeste paraense. Nesta quarta-feira (4), por volta das 11h30, ele foi achado morto por populares, emergindo nas margens do rio Jamanxin, próximo à comunidade Jardim do Ouro.

Natural de Cáceres, município do Mato Grosso, o homem estava sendo procurado há dias, tanto por uma guarnição da Polícia Militar, quanto por moradores da localidade. Não há mais informação sobre a área de atuação de Joelson Silva no município ou a causa da morte.

Após ter o corpo encontrado, a informação da morte foi informada ao delegado plantonista do município, que autorizou o pronto sepultamento do corpo em razão do estado de putefração.