Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em área de mata em Itaituba

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado na manhã deste sábado (3) em uma área de mata, no distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. Moradores da região encontraram o cadáver e acionaram a polícia.

Segundo informações iniciais, o corpo estava com as ossadas visíveis, o que indica que a vítima pode ter permanecido no local por vários dias. Até o momento, não há confirmação sobre o gênero da vítima e nem sobre a causa da morte.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que o cadáver foi encontrado por um morador da região. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.