Corpo encontrado na Baía do Guajará neste domingo (22) pode ser de jovem desaparecido

Um corpo encontrado nas águas da Baía do Guajará, por volta das 3h deste domingo (22), pode ser do adolescente de 17 anos que está desaparecido desde o último dia 20, segundo informou a equipe Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). A família do jovem está no local para participar do procedimento de reconhecimento.

Conforme informações apuradas com o CPCRC, o corpo foi encontrado próximo à Estação das Docas. Responsáveis do jovem de 17 anos foram chamados e chegaram ao Renato Chaves por volta das 8h. Carlos Augusto, amigo do adolescente, também está local para prestar solidariedade à família do colega. “Já está sendo difícil pra mim que sou amigo, imagina para a família dele”, comentou.

