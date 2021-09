Corpo é encontrado em uma área de mata, no Curió-Utinga

Um corpo foi encontrado, neste sábado (18), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A Polícia Militar informou que equipes do 27° Batalhão, com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental, realizaram buscas, que culminaram com a localização de um corpo, em uma área de mata no ramal da Fazenda, próximo à estrada da Ceasa.

Jonas Dabe Melo foi vítima de homicídio (Reprodução / Redes Sociais)

Segundo a Polícia Militar, a vítima se chama Jonas Dabe Melo, de 40 anos. De acordo com o boletim de ocorrência feito pela a irmã, ele estava desaparecido desde a última quinta-feira, ainda segundo os militares. Jonas é de Igarapé-Miri e o corpo dele foi encontrado revestidos em lençóis. Havia sinais de estrangulamento e as mãos e os pés estavam amarrados.

A PM permaneceu no local até a chegada de equipes do Centro de Perícias Científica Renato Chaves (CPCRC), que fez o levantamento de local, e intensificou as buscas para identificar e prender os suspeitos. Por enquanto, não há mais detalhes sobre o caso.

Corpo Curió-Utinga Foto: Reprodução / PM-PA Foto: Reprodução / PM-PA Foto: Reprodução / PM-PA

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "instaurou um inquérito policial e investiga o caso sob sigilo".