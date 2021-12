Corpo é encontrado em meio ao lixo no bairro do Barreiro

Um corpo que segue sem identificação foi achado no começo da manhã desta quarta-feira, 02, no bairro do Barreiro, em Belém, com sinais de tortura. O homem, que estava sem vida perto de um vários sacos de lixo na rodovia Arthur Bernardes, tinha os pés e as mãos amarradas, além de marcas de tiro na cabeça e no peito.

O cadáver foi encontrado logo no começo do dia, antes das 6h, perto do cruzamento com a passagem Mirandinha. O 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionado ao local, e fez a preservação da cena enquanto o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves era aguardado.

Tudo indica que o homem foi executado por conta das condições que o corpo foi encontrado, e agora, resta à Polícia Civil investigar o que levou a esse crime e quem são os responsáveis pela morte desta pessoa.