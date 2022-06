Corpo é encontrado em estado de decomposição avançado é encontrado em Altamira

Um corpo supostamente de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã desta sexta-feira (24), em Altamira, região sudoeste do Pará. A vítima foi localizada dentro de uma área de mata, em um ramal próximo ao antigo Centro de Recuperação Regional da cidade. As informações são do Confirma Notícia.

Ao ser encontrado, o corpo apresentava sinais de decomposição em estado avançado. A Polícia Militar esteve no local para isolar a área e facilitar o processo de remoção da vítima do local pela Polícia Científica do Pará (PCP). Um exame de necropsia será realizado para identificar a causa da morte.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a PM e a PC e aguarda um retorno.

Ajude a Polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.