Corpo é encontrado em cova rasa na zona rural de Moju, no nordeste paraense

Um corpo não identificado foi encontrado enterrado em uma cova rasa no início da tarde desta segunda-feira (14), na zona rural de Moju, no nordeste paraense. Policias da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX), e o corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Uma denúncia anônima teria indicado aos policiais a localização da vítima, achada morta em uma área de lixão.O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo. Até o momento, a hipótese é que a vítima seja do sexo feminino.

O corpo é encontrado em meio à busca de amigos e familiares pela professora Maria Eunice Nunes de Medeiros, 42 anos, que está desaparecida desde a última sexta-feira (11). Apesar disso, ainda não foi confirmado que trata-se do corpo da educadora.

Qualquer informação que possa ajudar na elucidação do caso podem ser feitas ao Dique-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. A própria família está recebendo ligações com informações no número (91) 99317-7133.

O caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil.