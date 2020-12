Família procura por professora desaparecida em Moju

A professora Nice Salvatory, moradora de Moju, está desaparecida desde a tarde de sexta-feira (11). Ela saiu, aproximadamente, às 14h, no carro dela. Sozinha. Ela trabalhava com empréstimos e teria saído para uma cobrança. Depois disso, o único vestígio dela foi o carro abandonado próximo a um cemitério, já à noite. Familiares e amigos mobilizaram muitas pessoas, via redes sociais, para localizar a mulher.

Nice é casada e não tem filhos. Toda a família está abalada demais para falar. Por telefone, uma familiar apenas confirmou que na tarde deste domingo (13), ninguém tem pistas sobre o paradeiro dela. Ainda nas redes sociais, muitas pessoas cobram as polícias Civil e Militar. Uma familiar da professora disse que as autoridades de Moju apenas pedem calma e que estão procurando por ela.

"Ela é uma boa pessoa. Tratava bem todo mundo e não tinha inimigos. Não dá para saber se alguém fez alguma coisa com ela ou se ela sofreu alguma coisa. Seguimos aguardando enquanto a polícia diz que está trabalhando", comentou a familiar de Nice. Um drone, de um site de notícias da região de Moju está ajudando nas buscas.

Quaisquer informações que possam ajudar a encontrar Nice Salvatory podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao 190, telefone do Centro Integrado de Operações. Não é preciso se identificar. A própria família está recebendo ligações com informações. O único pedido é que ninguém faça trotes, afinal, todos já estão suficientemente desesperados. O telefone da família é 99317-7133.