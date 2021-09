Corpo é encontrado com sinais de violência em terreno descampado em Marabá

Sábado (11) violento em Marabá, sudoeste paraense. O corpo de um homem foi encontrado em um terreno descampado, com sinais de violência e já em decomposição. No local do crime, na rua bar do "Bacabal", na Folha seis, núcleo Nova Marabá, havia alguns itens que seriam da vítima: uma bicicleta, sandálias e boné. Também foram encontrados um canivete, pedras e pedaços de madeira ensanguentados.

De acordo com as informações repassadas pela equipe da Polícia Militar do local, o corpo que foi encontrado no terreno baldio, exatamente na Quadra 19, Lote 22, apresentava marcas de facadas, pauladas, tijoladas e pedradas na cabeça. A vítima seria um pedreiro e foi identificado por moradores da comunidade apenas como "Ronaldo".

O corpo teria sido encontrado por moradores da localidade que acionaram as autoridades locais. Equipe do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” e da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil foram acionadas para a remoção do corpo e investigação do caso.

(Com informações de Vinícius Soares/Portal Debate Carajás)