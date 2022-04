Corpo é encontrado com os braços abertos e os pés cruzados, em posição de crucificação

Um corpo masculino, não identificado, foi abandonado com os braços abertos, os pés cruzados e mãos com ferimentos e com sangue simulando o cabelo de Jesus Cristo. A testa tinha ainda marcas que lembravam uma coroa de espinho. A polícia informou que o corpo era do sexo masculino encontrado em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, no bairro de Timbó. Com informações do site O Povo.

O crime aconteceu no conjunto habitacional Dummar 3, na noite dessa sexta-feira, 15, a Sexta-feira da Paixão para os fiéis católicos. A posição do corpo chamou a atenção por ter características parecidas com as que fizeram com o corpo de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã.

O homem tinha ferimentos no corpo inteiro e uma das únicas partes do corpo que estava sem sangue era uma tatuagem de Nossa Senhora.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que a vítima tinha 32 anos de idade, e apresenta perfurações de disparos de arma de fogo.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense do Ceará estiveram no local, e buscaram indícios que subsidiem o inquérito policial.

O caso segue sob apuração da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, que é a unidade policial que cobre a região. A imprensa, em Fortaleza, recebeu imagens do cadáver, mas opta por não publicá-la para não expôr a vítima e leitores, diante da violência da cena.