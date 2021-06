Corpo é encontrado abandonado dentro de carro em canal na Sacramenta

Um cadáver de um homem, não identificado até o momento pelas autoridades policiais, foi encontrado por populares dentro de um veículo de cor vermelha nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (14) no bairro da Sacramenta, em Belém. O caso ocorreu no canal São Joaquim, entre a avenida Júlio Cesar e a travessa Alferes Costa.

Policiais militares foram acionados via Centro Integrado de Operações (CIOp) e chegaram ao local por volta das 7h da manhã.

Segundo os agentes do 1° Batalhão da Polícia Militar (BPM) que atenderam a ocorrência, populares alegam ter ouvido disparos durante a madrugada, por volta das 3h e 4h da manhã. O automóvel, de placa QDW-4092, não tem registro de roubo e está no nome de uma empresa. A vítima foi abandonada sem camisa, no banco traseiro do veículo, que tem marcas de disparos de arma de fogo.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) está no local, assim como agentes da Divisão de Homicídios, da Polícia Civil. O trecho foi isolado e o tráfego de veículos está temporariamente bloqueado.