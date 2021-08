Corpo é achado boiando na Praia Grande do Outeiro

O corpo de um homem foi achado sem vida na Praia Grande do Outeiro, distrito de Belém, no final da manhã desta quarta-feira (4). A vítima estava com a pele arroxeada e foi localizada boiando na água por populares que estavam o balneário. O homem não era conhecido das proximidades e não teve a identidade informada.

Após avistar o cadáver, algumas pessoas entraram no rio trouxeram para o corpo para a areia. Constatado o óbito, a Polícia Militar foi acionada, bem como o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPRC), que seguiu para o local.

Não havia grandes marcas de violência aparente no corpo do homem, mas um ferimento, provavelmente por arma branca, foi avistado pelos peritos criminais na perna esquerda da vítima. Ele trajava apenas uma sunga e a hipótese é que ele tenha sido vítima de afogamento.