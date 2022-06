Corpo de piloto é velado em Novo Progresso neste domingo (5)

Neste domingo (5), amigos e familiares do piloto conhecido em Novo Progresso como ''comandante Longarina'', velaram o corpo do profissional, morto na queda do avião monomotor, que ele pilotava, já perto da pista de pouso, na sexta-feira (3), na capital do estado de Roraima, Boa Vista. As primeiras informações apontavam para uma possível pane elétrica. Com informações do site Folha do Progresso.

Por toda a manhã deste domingo, as pessoas mais próximas do piloto, em Novo Progresso, município do sudoeste paraense, esperaram com grande expectativa no aeroporto local a chegada do corpo para prestar as últimas homenagens. Previsto para chegar pela manhã, o horário foi alterado para a tarde.

A família fez questão de reservar um horário para os amigos se despedirem de Longarina, que era natural do município mato-grossense de Sinop (MG), onde será velado e sepultado.

O comandante morou anos em Novo Progresso e fez uma rede de amizades. Sobre o acidente, as informações ainda são escassas. Não há confirmação sobre se Longarina viajava sozinho ou não.

Nas redes sociais, as pessoas lamentaram a morte do piloto, ocorrida em Roraima. E neste domingo, a família de Longarina divulgou também nas redes sociais, que o corpo dele será velado em Novo Progresso, para um último adeus ao profissional.