Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em invasão de Bragança

​O corpo de uma mulher identificada apenas pelo prenome de Luciana foi encontrado em avançado estado de decomposição, nesta quarta-feira (19), em uma área de invasão próximo da Piçarreira do Perpétuo Socorro, no município de Bragança, nordeste paraense. A mulher estava desaparecida desde o último domingo (16).

Ela seria usuária de drogas, segundo moradores do entorno. Nas redes sociais, circulou a informação de que ela estaria devendo para traficantes da área, o que não foi confirmado por nenhuma fonte oficial.

Conforme imagens que circulam nas redes sociais, o cadáver foi localizado em um matagal e apresentava marcas de violência, que não foram detalhadas. Ninguém foi preso. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, preservando a cena do crime, até a chegada das polícias Civil e Científica do Pará. Peritos analisaram o corpo e removeram para o Instituto Médico Legal (IML) de Bragança, para a realização do exame de necropsia.

O laudo emitido pela Polícia Científica deverá apontar a causa da morte e como o crime foi executado. Vestígios coletados no local poderão ajudar na identificação dos autores do homicídio. O caso deverá ser investigad​​o pela Polícia Civil.

A reportagem tenta contato com a PC em buscas de mais informações, mas ainda não teve retorno.