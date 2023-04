Homem que pretendia assaltar motorista de aplicativo é preso com arma de fogo em Marituba

Policiais da da Delegacia do Decouville, em Marituba, prenderam na tarde desta quarta-feira (19) Vinícius Kenny Botelho de Alcântara. Com ele foi encontrada uma arma calibre 22 que, segundo a polícia, seria usada para render e assaltar um motorista de aplicativo. Vinícius e um segundo homem seguiam em um veículo de transporte na rua Parque Real, bairro do Decouville, quando foram abordados pelos agentes de segurança.

Revólver calibre 22 estava debaixo do banco traseiro do veículo. (Divulgação/PC)

Os policiais civis estavam verificando uma ocorrência, recebida por meio do Disque Denúncia (181), quando se depararam com um carro de aplicativo com os vidros abertos e dois indivíduos suspeitos no banco traseiro.

O motorista e os dois passageiros foram abordados pela polícia, que encontrou o revólver debaixo do banco traseiro. Vinicius Kenny assumiu o porte. Já o motorista relatou que não conhecia os suspeitos e acreditava que, possivelmente, seria assaltado pela dupla.

Vinicius foi encaminhado para a unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais. Ele está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap), à disposição da Justiça.

A polícia explicou que o suposto comparsa dele foi ouvido como testemunha e liberado, uma vez que a ação criminosa não chegou a ser colocada em prática.