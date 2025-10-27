Corpo de mulher em decomposição e sem roupas é encontrado em terreno baldio, em Belém

Um corpo do sexo feminino em avançado estado de decomposição foi localizado no bairro da Cremação, em Belém, nesta segunda-feira (27). De acordo com a polícia, a vítima estava sem roupas quando foi encontrada em um terreno baldio na Rua dos Caripunas, esquina com a avenida Generalíssimo Deodoro, próximo ao canal. Ainda não há a identificação da vítima.

“A Polícia Civil informa que, até o momento, a vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas e o caso segue sob investigação pela Divisão de Homicídios”, comunicou. A Polícia Científica do Pará também confirmou que uma equipe esteve no local para realizar a remoção do corpo da vítima.

De acordo com as informações iniciais, o corpo teria sido avistado por volta de 9h por pessoas que passavam pelo local. A Polícia Militar foi acionada e comunicou a situação para a PC. Após a chegada dos peritos, foi realizada a análise da área e do corpo, que durou cerca de duas horas. Foram analisadas marcas no corpo da mulher para verificar quais as possíveis causas da morte, além de outros crimes que podem ter sido cometidos com a vítima.

Os agentes ainda vão realizar mais análises para determinar se a morte teria ocorrido no local ou se o corpo pode ter sido deixado na área por ser pouco movimentada durante o dia e a noite.