Corpo de mulher é encontrado em região garimpeira de sudoeste do Pará

O corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição foi encontrado nesta terça-feira (4/2), na região garimpeira dos Três Feijões, próximo ao município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Por enquanto, o caso ainda é um mistério. As autoridades foram acionadas para investigar as circunstâncias e causas da morte da vítima, que ainda não teve o nome revelado.

VEJA MAIS

Segundo o Giro Portal, a vítima seria uma moradora de Jacareacanga, conhecida na comunidade, que não era vista há cerca de três dias. Um trabalhador da região que teria encontrado o corpo. Além disso, um celular, supostamente pertencente à vítima, foi localizado próximo ao local de onde o cadáver estava, ainda conforme o Giro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.