Corpo de mulher é encontrado carbonizado em terreno baldio de Jacundá

O corpo de uma mulher foi encontrado parcialmente carbonizado na manhã desta terça-feira (14), no bairro José Rasteiro, no município de Jacundá, no sudeste do Pará. A vítima, identificada como Maria do Socorro de Matos Nascimento, estava em um terreno baldio localizado na Rua da Alegria. Um suspeito foi preso.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, a equipe plantonista foi acionada por volta das 9h após receber denúncias sobre a presença de um corpo no local. Ao chegar à área indicada, os agentes confirmaram a ocorrência.

A área foi isolada para a realização dos procedimentos iniciais. A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise técnica no local e a remoção do corpo. Testemunhas repassaram a informação de que a vítima havia sido avistada pela última vez por volta das 4h da manhã em um bar. A mulher teria saído do local após discutir com um homem. No entanto, não há informação sobre a motivação para o desentendimento ou qual a relação entre a vítima e o suspeito.

Com base nessas informações, a polícia realizou diligência para identificar e localizar o suspeito. Após buscas, ele foi capturado. Ainda segundo a polícia, testemunhas e pessoas que tiveram contato recente com a vítima estão sendo ouvidas, enquanto imagens de câmeras de segurança da área passam por análise para auxiliar na investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.