Corpo de mulher com sinais de tortura é encontrado atrás de fábrica de açaí, em Igarapé-Miri

O corpo de uma mulher identificada pelo prenome de Cristina foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6) atrás de uma fábrica de açaí em Igarapé-Miri, município na região nordeste do Pará. A vítima apresentava sinais de tortura e estava com o pescoço amarrado numa corda. Ela foi localizada sem vida no ramal do Traquateua. Até às 15h, ninguém tinha sido preso suspeito de envolvimento no caso.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo. Exames necroscópicos devem ser realizados para identificar a causa da morte. A Polícia Civil (PC) também esteve no local para investigar o caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para PC e aguarda retorno.

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.