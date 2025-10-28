Corpo de menino encontrado em mala é velado sob aplausos e comoção no bairro da Marambaia
Paulo Guilherme da Silva Guerra foi encontrado morto na tarde de segunda-feira, 27
O corpo do menino Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, está sendo velado na tarde desta terça-feira (28) em uma igreja evangélica no bairro da Marambaia, em Belém. A chegada do corpo foi marcada por forte comoção e aplausos das pessoas que estavam no local para prestar as últimas homenagens à criança.
