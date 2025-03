Corpo de idoso é encontrado em estado de decomposição em Parauapebas

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no Residencial Martine, em Parauapebas, sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de domingo (23/3), na rua Cedro, quando moradores se depararam com o cadáver. Segundo as autoridades policiais, a vítima é João Barros de Carvalho, de 69 anos, que estava desaparecido desde o dia 20 de março.

De acordo com as primeiras informações, o corpo foi localizado por moradores e informado para a equipe da Guarda Municipal. Após o relato sobre o cadáver, as autoridades foram ao local para verificar o caso e constataram a situação da morte. Uma equipe da Polícia Civil também foi acionada e esteve no local, por volta de 14h40. Os agentes iniciaram as investigações.

As autoridades policiais ainda não divulgaram a causa da morte do idoso. Segundo testemunhas que estiveram no local, a vítima foi encontrada caída no chão, vestindo somente um shorts, próximo a uma árvore e a um tipo de casa improvisada. Não há detalhes se havia sinais de lesões pelo corpo ou algum outro indício que aponte a causa da morte de João. A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Um laudo deve ser enviado para a família após 30 dias para esclarecer o que ocorreu com o idoso. Ainda segundo testemunhas, João lutava contra o alcoolismo.