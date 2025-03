Homem é encontrado decapitado em Marituba, neste domingo (23)

Um crime brutal foi registrado na tarde deste domingo (23), por volta de 13h30, na rua da Paz, município de Marituba. Um homem sem identificação foi encontrado decapitado na invasão do Milagres, próximo a rua Mogno. O caso será investigado pela Seccional de Marituba, mas até o início da noite a polícia ainda não tinha a identificação da vítima.

De acordo com informações do 30º Batalhão da Polícia Militar, um morador do local, que pediu para não ter a identidade revelada, se deparou com o corpo em uma área de mata próximo ao seu quintal. A primeira iniciativa que o morador teve foi de ligar para o Centro Integrado de Operações (Ciop) e denunciar o caso.

A equipe do Tenente Carlos, do 30º BPM, foi a primeira equipe a chegar ao local e fez os primeiros levantamentos. A partir disso, a Divisão de Homicídios ao comando do delegado Igor Botelho e a Polícia Científica no comando da perita Erika Santos também foram acionadas. Durante o trabalho de levantamento de local foi identificado que a vítima estava decapitada e a cabeça cortada com golpes de facão para não ser identificada.

O crime brutal deixou os moradores do município assustados, pois em muitos casos esse tipo de crime tem relação com facções criminosas. O curioso é que os policiais conversaram com alguns moradores do local e ninguém escutou nenhum tipo de briga ou confusão durante a madrugada, pois para a polícia a execução ocorreu durante a madrugada.

Após o trabalho de levantamento de local, o corpo foi encaminhado para perícia no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. E até o início da noite de domingo nenhum familiar da vítima compareceu para fazer o reconhecimento.

O caso será investigado pela Seccional de Marituba e quem tiver algum tipo de informação e puder contribuir com o trabalho da polícia pode ligar para o disk denúncia (181). A identidade do denunciante é preservada.

Prática de degolar

Isso ocorre desde a Idade Média, quando decapitavam cabeças com guilhotinas, como forma de intimidação. Na gíria do crime, quando o indivíduo coloca a cabeça do outro a prêmio, é porque o sujeito tem de morrer.