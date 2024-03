Corpo de idosa é encontrado boiando em rio no oeste do Pará

O corpo de uma mulher, aparentemente idosa, foi encontrado às margens do rio, nas proximidades da comunidade Ilha Grande, região do núcleo Santana, no município de Óbidos, Oeste do Pará, na tarde do último sábado (2), por volta das 16h. A suspeita é que a vítima teria caído de uma embarcação que saiu de Santarém rumo à cidade de Juruti. Com informações do Portal Obidense.

Ainda não há informações sobre a identificação da vítima. As autoridades policiais foram informadas e partiram com destino à comunidade para iniciar os procedimentos legais.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.

Siga acompanhando a matéria para mais informações.