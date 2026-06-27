Corpo de homem esfaqueado é encontrado no Aurá, em Ananindeua

Foi encontrado em uma área de difícil acesso, no município de Ananindeua, na manhã deste sábado (27), o corpo de um homem ainda não identificado. O cadáver foi localizado na avenida Blumenau, na esquina com a avenida União, no bairro Aurá. Esse local fica nas proximidades do Aterro Sanitário do Aurá.

Pelas primeiras informações obtidas sobre essa ocorrência, foi constatado que a vítima apresentava um ferimento profundo na região da garganta. Fora isso, o homem tiha mais de dez perfurações pelo corpo provocadas por arma branca.

A vítima encontrava-se sem documentos. Um morador da área informou sobre a ocorrência à Polícia, destacando que o corpo foi encontrado em via pública, sem qualquer testemunha sobre o fato. Em sequência, policiais militares foram acionados e isolaram o perímetro em questão, para que a Polícia Civil e a Polícia Científica iniciassem os trabalhos de local de crime.

Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado para exames. A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil busca identificar a vítima, os autores do crime e a causa do homicídio.

A Redação do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre esse caso.