Corpo de homem é encontrado no Rio Tapajós, em Santarém

O corpo de um homem com sinais de afogamento foi encontrado no Rio Tapajós em frente à orla da cidade de Santarém, oeste do Pará, por volta das 20 horas deste domingo (19). O homem foi identificado como Mário Nogueira.

Segundo a informações do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para atender a ocorrência, o corpo da vítima não apresentava sinais de violência.

O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias da morte do homem ainda não foram esclarecidas.

Familiares do homem estiveram no IML e fizeram o reconhecimento do corpo.