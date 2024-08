Corpo de homem é encontrado na zona rural de Tracuateua

O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido “Samba”, foi encontrado em uma pequena via de terra na comunidade Flexeira, localizada no interior do município de Tracuateua, no nordeste paraense. O achado ocorreu na manhã de domingo (11). Até o momento, as informações sobre o ocorrido são escassas.

Não há detalhes sobre quem descobriu o corpo ou sobre as circunstâncias que levaram à morte do homem. Também não foi confirmada a existência de marcas de violência no cadáver.

Uma imagem que circula em grupos de trocas de mensagens revela a cena do achado. Na foto, o homem aparece jogado ao chão, coberto por um lençol, enquanto curiosos observam ao redor.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações, mas até o fechamento desta edição, não obteve retorno.