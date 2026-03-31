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Polícia

Corpo de homem é encontrado em rio no Porto do Arapari, em Cametá

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (31)

O Liberal
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Corpo de homem é encontrado em rio no Porto do Arapari, em Cametá. (Foto: Correio de Cametá / Reprodução)

Um corpo foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira (31), no município de Cametá, na região do Baixo Tocantins, nordeste paraense. A vítima, do sexo masculino, estava debaixo de um trapiche nas proximidades do Porto do Arapari, no centro da cidade.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o cadáver foi localizado às margens do rio Tocantins, no sentido de quem chega ao município. Ele estava de bruços, encostado na estrutura, o que dificultou o reconhecimento por parte de moradores da área. Pessoas que frequentam o local relataram que o homem seria conhecido como “Nathison”, porém a identidade ainda não foi confirmada oficialmente.

Moradores também contaram às autoridades policiais que a vítima teria sido vista pela última vez ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas e, possivelmente, caiu no local entre a noite de domingo (29) e a madrugada de segunda-feira (30). A versão, no entanto, ainda será apurada pela Polícia Civil, que investiga o caso.

De acordo com testemunhas, a vítima teria sido vista pela última vez na área do cais da cidade de Cametá, supostamente alcoolizada. As testemunhas acreditam que ele pode ter caído dentro d’água e não conseguiu se salvar.

Relatos de testemunhas também apontam que o homem chegou a pedir para entrar em uma embarcação que estava na área, mas não foi levado pelos ocupantes devido ao seu estado de suposta embriaguez.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, por meio do 22º Grupamento em Cametá, foi acionado e realizou a remoção do corpo na manhã de hoje (31). O caso é investigado pela Polícia Civil, que irá trabalhar na identificação da vítima, na apuração das circunstâncias da morte e na verificação de possível afogamento ou de indícios de crime.

Procurada, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do caso são apuradas pela Delegacia de Cametá por meio de inquérito. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações e confirmação da identidade da vítima.

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