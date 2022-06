Corpo de homem é encontrado em Marituba

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã da quarta-feira (21), na Rua do Grupo, próximo ao Residencial Parque dos Umaris, bairro Uriboca, em Marituba. Uma pessoa passava pelo local quando avistou o corpo e acionou a Polícia Militar por volta de 9h30.

Agentes do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) informaram as características da vítima e que ela não seria conhecida na região. “É um moreno com, aproximadamente 1,70 de altura. Provavelmente ele tenha entre 30 e 40 anos. O corpo apresentava escoriações nos pés como se tivesse sido arrastado. Inicialmente, não conseguiram ver nenhuma perfuração pelo corpo, seja de arma branca ou de fogo. Ele não era conhecido na área.”, contou o policial.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo do local. No entanto, a causa da morte só será revelada após exame de necropsia.

Ajuda a Polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Matéria em atualização