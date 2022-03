Corpo de homem é encontrado, em Icoaraci, nesta sexta-feira

Um corpo foi encontrado no bairro Ponta Grossa, em Icoaraci, nesta sexta-feira (11). A vítima é um homem, ainda sem identificação. Bombeiros retiraram o corpo do rio.

Ainda segundo as primeiras informações, foram verifiadas várias perfurações no corpo da vítima, causadas, possivelmente, por projéteis de arma de fogo. O acesso ao local é por dentro de uma empresa privada. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer o levantamento de local. Essa matéria está em atualização.