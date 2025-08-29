Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

O Liberal
fonte

As circunstâncias do caso estão sob investigação da Divisão de Homicídios. (Reprodução/ redes sociais)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta quinta-feira (28) dentro de um veículo parado na avenida Radial Norte, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, nas proximidades da Praça Vila Maguari.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após moradores estranharem a presença do carro estacionado no local desde as 18h. Ao chegarem, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram a Polícia Científica e a Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A vítima estava no banco de trás do veículo. Até o momento, a Polícia Civil não informou se o homem apresentava sinais de violência nem detalhou possíveis marcas no corpo. Nenhum familiar compareceu ao local durante os trabalhos das autoridades para auxiliar na identificação. As circunstâncias do caso estão sob investigação da Divisão de Homicídios. Informações que ajudem a Polícia Civil a esclarecer o caso podem ser repassadas ao disque denúncia, por meio do número 181.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Homem é preso por estupro e importunação sexual em Ananindeua

Após os procedimentos policiais, o homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário

28.08.25 23h21

POLÍCIA

Mulher é presa suspeita de integrar grupo que roubava e extorquia motoristas de app em Marituba

As diligências policiais seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na ação criminosa

28.08.25 19h19

RETORNO

Paraense que retornou ao Brasil após nove anos presa na Síria passa por acolhimento

Karina Aylin Rayol e o filho de sete anos foram resgatados com apoio do Itamaraty e da Polícia Federal, após anos em um campo de detenção em meio a conflitos de guerra

28.08.25 18h48

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

A vítima estava no banco de trás do veículo

29.08.25 0h01

POLÍCIA

Jovem morre soterrado em acidente de trabalho no sudoeste do Pará

O acidente ocorreu quando o jovem e seu pai retornavam do almoço para continuar o trabalho no garimpo

01.04.25 12h31

ACIDENTE

Adolescente é decapitada em acidente entre moto e caminhonete, em Paragominas

O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (22), na BR 010

23.05.24 0h15

POLÍCIA

Após prisão de professor acusado de estupro, supostas vítimas publicam relatos nas redes sociais

Adalberto Siqueira Sanches Júnior lecionava em um tradicional colégio particular de Belém. Mulher de 29 anos afirma que foi assediada por ele aos 14

29.08.25 0h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda