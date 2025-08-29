Corpo de homem é encontrado dentro de carro em Ananindeua

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite desta quinta-feira (28) dentro de um veículo parado na avenida Radial Norte, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, nas proximidades da Praça Vila Maguari.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após moradores estranharem a presença do carro estacionado no local desde as 18h. Ao chegarem, os policiais confirmaram a ocorrência e acionaram a Polícia Científica e a Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de perícia e remoção do corpo.

A vítima estava no banco de trás do veículo. Até o momento, a Polícia Civil não informou se o homem apresentava sinais de violência nem detalhou possíveis marcas no corpo. Nenhum familiar compareceu ao local durante os trabalhos das autoridades para auxiliar na identificação. As circunstâncias do caso estão sob investigação da Divisão de Homicídios. Informações que ajudem a Polícia Civil a esclarecer o caso podem ser repassadas ao disque denúncia, por meio do número 181.