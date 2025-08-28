Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Corpo de adolescente desaparecida é encontrado nas margens de igarapé em Senador José Porfírio

Por enquanto, as circunstâncias da morte da vítima são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima que foi encontrada morta. (Foto: Reprodução | Confirma Notícia)

O corpo de uma adolescente identificada apenas como Márcia, de 17 anos, foi encontrado na quarta-feira (27/8) nas margens do igarapé conhecido como Redondo, localizado em Senador José Porfírio, município no sudoeste do Pará. Ela estava desaparecida há quase um mês.

Conforme o portal Confirma Notícia, testemunhas relataram que viram a jovem pela última vez na companhia de uma amiga, que também está sumida. Próximo ao local onde estava o cadáver de Márcia, foi encontrada uma sandália da adolescente.

Por enquanto, as circunstâncias da morte da vítima são desconhecidas. As autoridades também procuram pela amiga dela para entender mais detalhes do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

 

